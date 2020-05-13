Evden çıkamayan engelli kardeşlere doğum günü sürprizi

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, engelli 2 kardeşe sürpriz yapıp, doğum günlerini kutladı.<br>Koronavirüs salgını ile birlikte kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Kale Mahallesi´nde oturan engelli Ruken (27) ve Remzi Abik (25) kardeşlere sürpriz yapıp, pasta ve çeşitli hediyeler vererek doğum günlerini kutladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen kutlama etkinliği, Abik ailesini mutlu ederken, kardeşler Vefa ekibine teşekkür etti.<br>`ÇOCUKLARIMA MAAŞ BAĞLANSIN´<br>Derik'te 'Fedakar Anne' olarak bilinen ve 4´ü konuşma ve yürüme engelli, 8 çocuk annesi Aynur Abik (52), hayatını çocuklarına adadığını söyledi. Abik, "Ben anneyim, ben bu çocuklarıma nasıl bakmayacağım. 30 senedir bu çocuklarıma bakıyorum. Çocuklarım hastadır. Çok yer dolaştık, derman bulamadık. Çocuklarımın maaşı yok, devletten bunu istiyorum. Devlet bu çocuklarımın maaşını çıkarsın. Babaları da felç oldu, çocuklar büyüdü ve masrafları çok arttı ama maaşları yok" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-13 10:52:43<br>

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