Mardin’de iki aile arasında kavga: 2 yaralı

Mardin’in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışan 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bozok Mahallesine bağlı Harmanlı mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyazoğlu ve Bekler ailesi fertleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada S.B. (35) ve S.B. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi olayda yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın ardından yeni bir kavga ihtimaline karşı mezranın giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olaya karıştığı saptanan 12 kişiyi ise gözaltına aldı.

Kavgada yaralanan S.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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