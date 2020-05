Mardin'de Dünya Çiftçiler Gününde sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli hububat merkezlerinden Mardin’in Kızıltepe ilçesinde arpa hasadına başlandı. Arpa hasadının 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününe denk gelmesi vesilesiyle hasadını ilk yapan çiftçilere 24 ayar altın verildi.

Kızıltepe'ye bağlı Yüksektepe köyünde İmdat Dinler ve Aktulga köyünde Ali Güç tarafından üretilen yeni mahsul arpa, biçerdöverle biçildi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde çıkan sezonun ilk hasadı Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satışa sunuldu. İmdat Dinler tarafından 70 dönümde üretilen 28 ton arpanın kilo gramı 1 lira 32 kuruştan satıldı. Ali Güç de ürettiği 8 ton ilk arpasının kilo gramını 1 lira 32 kuruştan sattı. Her iki çiftçiye sezonun ilk mahsulünü ürettikleri için ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle 24 ayar altın verildi.



2019 yılına oranla verim yüzde 20 arttı

2020 yılında yüzde 20 verim artışı yaşanıldığını belirten Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Geçen sene 270 civarıydı bu sene 400 kilo vermiş. Yani geçen seneye göre yüzde 1520 artış var ilk ürüne göre. Bundan sonraki ürünlerin daha iyi olacağını bekliyoruz. Arpa ekimi bölgede düşüktür. Bizde buğday ekimi yüksektir. Yani esas rekolteyi buğdayda bekliyoruz. Genelde hayvancılık burada azaldığı için çok fazla arpa ekilmiyor. Ama bitki olarak ilk önce arpa çıkıyor. Buğday ay başından itibaren gelecek. Tüm ürünleri habercisi arpa. Her zaman arpa çıkıyor akabinde mercimek ve daha sonra buğdaylar çıkıyor" diye konuştu.



Korona virüsü yüzünden müzayede yapılmadı

Hububat Ticaret Merkezinde sosyal mesafe kurallarına göre alışveriş yapıldığını belirten Başkan Öter, "Malumunuz, ülkemiz, dünyamız korona virüs salgını yaşıyor. Bizler de devletimizin almış olduğu ve yayınladığı genelge tedbirleri çerçevesinde bu sene değişiklik getirdik. Her esnaf kendi yazıhanesinde masasına açacak. Herkes sosyal mesafeyi koruyarak alış veriş yapacak" diye konuştu.

Çiftçi İmdat Kandemir ise, "Bu seneki ilk arpa biçimini biz yaptık. Verimi gayet güzeldi. Dönümü 400 kilo verdi. Geçen seneye göre bu sene gayet iyiydi" şeklinde konuştu.

Esnaf Süleyman Kurtcebe de, "Bu yeni hububatımız 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününde olduğu için çok gururluyuz. Hayırlı ve uğurlu olsun çok sevinçliyiz" dedi.

