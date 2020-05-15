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Mardin´de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı

DHA

Mardin´de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Irak'tan getirilip, Mardin'de karantinaya alınan 127 Türk vatandaşı, 14 günlük sürenin dolmasıyla fidanlarla memleketlerine uğurlandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs'ta Irak'tan Türkiye'ye getirilen 127 kişinin, Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süreleri sona erdi. Karantina süresince ihtiyaçları Mardin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanan vatandaşlar yapılan sağlık kontrolü ve bilgilendirmenin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AFAD Müdürü Davut Esen, KYK Müdürü Abdusselam Örnek ve görevliler tarafından otobüslerle memleketlerine uğurlandı.<br>Çalışmaya gittiği Irak´ın başkenti Bağdat´tan Türkiye´ye getirilen Ömer Ceviz (36), karantina sürecinde kaldığı günlerin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Mardin´de çok güzel şekilde ağırlandıklarını belirten Ceviz, "Ekmeğimizi kazanmanın peşinde gittiğimiz Irak´ta 35 gün mahsur kaldıktan sonra Mardin'e getirildik. Devletimizin sayesinde karantinaya alındık. Bütün imkanlar hepimize sağlandı. Yemek, temizlik, sağlık her şey çok güzeldi. Burada kaldığım süre bana engellilerin durumunu daha iyi anlamayı kazandırdı. Ülkemizde o kadar engelli insan var. Hepsi evlerinde ve dışarı çıkmaları imkansız. Aklıma tek gelen oydu. Hepsini selamlıyorum. Onların ne çektiğini şu an çok iyi anlıyorum" dedi.<br>32 FARKLI ŞEHRE DOĞRU YOLA ÇIKTILAR<br>Evlerine uğurlanan bütün vatandaşlara, Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri fidan hediye etti. Gelecek nesillere bırakılacak en önemli mirasın fidan olduğunu belirten vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinden memnun olduklarını ifade etti. Karantinanın son gününde son sağlık kontrollerinin yapılması, Evde İzleme Formu'nun imzalatılması, seyahat izin belgelerinin verilmesi ve pasaportların iadesinin ardından otobüslere bindirilerek tahliye işlemleri gerçekleştirilen 127 kişi, 32 farklı şehre doğru yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-05-15 12:07:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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