Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti

İHA

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 1520 yaş arası gençler, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Parklara gelen 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin sosyal mesafeyi koruyup, maskelerini takarak arkadaşları ile bir araya geldiği görüldü.

Kısıtlamanın kalkmasıyla gençler parklarda buluştu, Cumhurbaşkanına teşekkür etti

Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 1520 yaş arası gençler, haftalar sonra dışarı çıkmanın heyecanını yaşadı. Parklara gelen 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin sosyal mesafeyi koruyup, maskelerini takarak arkadaşları ile bir araya geldiği görüldü.
Mardin'de korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkması kısıtlanan 1520 yaş arasındaki gençlerin bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. Haftalar sonra dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla parklarda bir araya gelip buluşarak, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 15 ile 20 yaş arasındaki gençlerin sosyal mesafeyi koruyup, maskelerini takarak arkadaşları ile bir araya geldiği görüldü.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında güneşli havanın tadını çıkartan gençlerin bazısı bisikletle dolaşmayı bazıları da arkadaşları ile bir araya gelip sohbet etmeyi tercih etti. Dışarı çıkmasının kendisi için pek bir şey fark ettirmediğini aktaran 15 yaşındaki Yağmur Gözde, evde kalmaya alıştığını söyledi. Gözde, "Pek bir şey hissetmedim açıkçası, ben evde kalmaktan memnundum. Zaten evde kalınca da alışıyorsun, dışarısı çok fazla doldu. Evde kaldığımda genellikle dizi, film tarzı şeyler izledim ve kitap okudum, başka pek bir şey yapmadım. Kısıtlama tamamen kalkarsa da hiç çıkmayı düşünmüyorum. Çünkü gereksiz buluyorum. Bence bu süreçte çok fazla insan var dışarıda. İnsanların dışarıda olmasını doğru bulmuyorum" dedi.
Dışarı çıktığı için mutlu olduğunu ifade eden Melisa Solay ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Bugün çıktık, çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlarımızdan Allah razı olsun. Evde kaldığımda genellikle ders çalışarak ve kitap okuyarak zamanı geçirdim ve her gencin yaptığı gibi telefonla oynadım. Bu şekilde zamanımı geçirmeye çalıştım. Bugün bizlere izin verilmesiyle gezdik, sosyal mesafemizi koruyup, maskelerimizi takarak en azından hava alabildik" diye konuştu.
Sokağa çıkma izninin akşam saatlerinde olmasının iyi olacağını kaydeden Rabia Tırpan da "İki aya yakındır evdeyiz, gerçekten de çok sıkıldık bu iyi oldu ama keşke akşama doğru yapılsaydı, çünkü hava çok sıcak. Gerçekten hava almak çok iyiydi. Ben resim bölümünde okuduğum için çizimlerim vardı, resim çizdim, telefonla oynadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Kısıtlamanın tam kalkmasıyla biraz bekleyip öylece çıkardım. Çünkü virüsün tam bittiğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.
Evde kalmanın kendileri için bir fırsat olduğu anlatan Enes Kaya, "Şu an bizim için bir nevi bayram gibi oldu. Bayrama hazırlanan çocuk edasıyla dışarıya çıktık. Mutluyuz, aynı zamanda oruçluyuz. Kendimi evde karantinada tuttuğumda güncel dizi ve filmleri takip ettim, kitaplar okudum. EBA’dan online dersleri takip ettim ve hocalarımızın gönderdiği testleri çözdüm" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya koştu
YEREL HABERLER Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, gençler kitap almaya ...
Mardin´de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Mardin´de karantinadaki son Türk kafile fidanlarla ...
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Özcoşar kan ...
Mardin’de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira ceza
YEREL HABERLER Mardin’de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin ...
Mardin'de karantina süreleri dolan 127 vatandaş memleketlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Mardin'de karantina süreleri dolan 127 vatandaş ...
Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı
YEREL HABERLER Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı
Mardin'de Dünya Çiftçiler Gününde sezonun ilk arpa hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de Dünya Çiftçiler Gününde sezonun ilk arpa ...
Mardin’de iki aile arasında kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de iki aile arasında kavga: 2 yaralı
Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yeşil bir Mardin için ...
Derik'te 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 12 gözaltı
YEREL HABERLER Derik'te 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 12 ...
Mardin'de pandemi hastanesindeki son hasta taburcu oldu
YEREL HABERLER Mardin'de pandemi hastanesindeki son hasta taburcu ...
Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, Mardin’de çocuklar parklara koştu
YEREL HABERLER Kısıtlama 4 saatliğine kalktı, Mardin’de çocuklar ...
Mardin’deki pandemi hastanesi son korona virüs hastasını taburcu etti
YEREL HABERLER Mardin’deki pandemi hastanesi son korona virüs ...
Kısıtlama kalktı, Kızıltepe’de çocuklar parkların yolunu tuttu
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, Kızıltepe’de çocuklar parkların ...
Mardin'de tarımsal sulamada ödenmemiş borç 1,3 milyar lirayı aştı, Dicle Elektrik harekete geçti
YEREL HABERLER Mardin'de tarımsal sulamada ödenmemiş borç 1,3 milyar ...
Evden çıkamayan engelli kardeşlere doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Evden çıkamayan engelli kardeşlere doğum günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X