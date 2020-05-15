Midyat'ta, kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Güven Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Taran yönetimindeki 47 NL 122 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan kamyonette, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Diyar Taran (15), doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diyar Taran´ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayı duyanların yakınları hastaneye akın etti.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-05-15 22:50:00<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-