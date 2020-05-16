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Rehabilitasyon merkezinde, hayvanlara '5 yıldız' konforunda hizmet

DHA

Rehabilitasyon merkezinde, hayvanlara '5 yıldız' konforunda hizmet

<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanlara banyodan check-up işlemine kadar konforlu hizmet veriliyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye örnek olduklarını ifade ederek, "Bu şehir bizim. Bu şehirde yaşıyoruz ve belediye olarak şehrin her alanında biz varız. Sokaktan aldığımız hayvanların gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz" dedi.<br>Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde açılan Hayvan Hastanesi'nde kalan kedi ve köpeklerin yanı sıra sokak hayvanlarına check-up yapılarak, banyo ve tıraşları yapılıyor. Yoğun bakım odası, acil müdahale birimi, ameliyathane, röntgen, laboratuvar ile banyo ve tıraş odası gibi birimleriyle hayvanların rehabilite edilmesi için çalışmalarına devam ede merkezde, bugüne kadar 411 kısırlaştırma, 50´ye yakın ameliyat yapılarak kırıklara müdahale edildi. Barınaktaki 100 hayvan sahiplendirilirken, sokak hayvanları için şehrin 30 noktasına düzenli olarak yem bırakılıyor.<br>'SOKAK HAYVANLARI KONUSUNDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK'<br>Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, belediyenin sokak hayvanları konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Bu şehir bizim. Bu şehirde yaşıyoruz ve belediye olarak şehrin her alanında biz varız. Modernize ettiğimiz merkezde ameliyathane, yoğun bakımlar, check-up, röntgen, banyo ve tıraş bölümüne kadar her şey mevcut. Vatandaşlarımız, bir şekilde kaza geçiren sokak hayvanlarını olduğu gibi bırakmasınlar. İletişim adresinden bize ulaşsınlar ya da kendileri merkezimize getirsinler. Sokaktan aldığımız hayvanların gerekli tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra ait olduğu doğaya bırakıyoruz" dedi.<br>'HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM'<br>Sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Yaman, şunları kaydetti:<br>"Binamızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da bir kap su ile sokak hayvanlarına sahip çıkabiliriz. Merkezimiz, sokağa çıkmanın kısıtlandığı günler başta olmak üzere sürekli bir şekilde gecegündüz demeden sokak hayvanları için şehrin belirli mekanlarına mama bırakmaktadır. Hadi Mardin, hep birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkalım."DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ<br>2020-05-16 08:52:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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