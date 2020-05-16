Derik'te 'Kitap Bizden, Okumak Sizden' kampanyası

Mardin'in Derik ilçesinde evinden çıkmayan öğrencilere 'Kitap Bizden, Okumak Sizden' projesi kapsamında kitap dağıtıldı.

Derik Kaymakamlığı tarafından başlatılan proje kapsamında öğrencilere kitap dağıtmaya devam ediyor. Derik'te korona virüs tedbirleri kapsamında kırsal mahallelerde okula gidemeyen ve kısıtlama nedeniyle evden çıkamayan öğrencilere Derik Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kitap dağıtıldı. Kitaplarını alan minik öğrenciler güneşli havada dışarıda oturup, okuma yaptı. Derik Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Evde kalan çocukları mutlu etmek ve çocukların zamanını kitap okumakla geçirmeleri adına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas 'Kitap Bizden, Okumak Sizden' sloganı ile bu projeyi hayata geçirdi. Minik öğrencilere kitap verdiğimizde yüzleri tebessüm ederek, Hakan beye selamlarını iletiyorlar" dedi.

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