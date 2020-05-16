Silahlı kavgada yaralandıktan 3 gün sonra öldü

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, 3 gün önce yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Süleyman Bekler (54), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.<br>Derik'e bağlı Bozok Mahallesi Harmanlı mezrasında, çarşamba günü iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada, Saime Bekler (35) ve Süleyman Bekler yaralandı.<br>Kızıltepe'deki bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Bekler,<br>bugün yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-16 17:04:02<br>

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