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85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi

DHA

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce'ye (85), Vefa Sosyal Destek ekibince istediği yemekler yapıldı. İnce, ekiplere teşekkür etti. Derik ilçesinde tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayıp, bulgur pilavı, tavuk haşlama ve soğanlı salata yemek istediğini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, market ve kasapta alışveriş yaptıktan sonra İnce'nin evine giderek yemeği hazırladı. Yemekler,...

85 yaşındaki kadının yemek isteği yerine getirildi

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce'ye (85), Vefa Sosyal Destek ekibince istediği yemekler yapıldı. İnce, ekiplere teşekkür etti.<br>Derik ilçesinde tek odalı evde yalnız yaşayan Sultan İnce, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini arayıp, bulgur pilavı, tavuk haşlama ve soğanlı salata yemek istediğini söyledi. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, market ve kasapta alışveriş yaptıktan sonra İnce'nin evine giderek yemeği hazırladı. Yemekler, Vefa ekibince iftar sofrasında İnce'ye ikram edildi. <br>Yaşlılıktan yemek hazırlamakta güçlük çektiğini söyleyen İnce, kendisine yemek hazırlayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkürlerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-19 08:29:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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