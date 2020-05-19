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Kızıltepe’de hasadı başlayan kırmızı mercimek hububat merkezine getirildi

İHA

Türkiye'de toplam mercimek üretiminde önemli bir yere sahip olan Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırmızı mercimek hasadı başladı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satılan mercimeğin tonu 4 bin liraya alıcı buluyor.

Kızıltepe’de hasadı başlayan kırmızı mercimek hububat merkezine getirildi

Türkiye’de toplam mercimek üretiminde önemli bir yere sahip olan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırmızı mercimek hasadı başladı. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde satılan mercimeğin tonu 4 bin liraya alıcı buluyor.
Kızıltepe’de hasadı yapılan kırmızı mercimek Hububat Ticaret Merkezine getirildi. Tonu 4 bin ve 4 bin 100 liraya satılan kırmızı mercimek, 100 dönümden 7 ton üretildi. Mercimeğe ilginin azaldığını ifade eden üreticiler, teşvik için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.
Kırmızı mercimeğin toprağa yararlı olduğunu ifade eden Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Bugün Kızıltepe Ovamızda kırmızı mercimeğin üretimi başladı. Kırmızı mercimek ekildiği toprağı tedavi ediyor. Ekildiği yerde kimyevi gübreye gerek yok. Aynı zaman kendisi toprağa azot bırakıyor. Mercimekten sonraki sene onun yerine buğdaya veya arpa ekilecekse mercimeğin toprağa bıraktığı doğal azotla ürünler yetişebiliyor. Yani toprağımızı, milli servetimizi kimyevi ve suni gübrelerden korumuş oluyoruz" dedi.
Mercimek üretiminin artması için yetkililerden destek beklediklerini anlatan Öter, "Mercimek olsun, nohut olsun bunlar değerli ürünlerdir, besin kaynağı ve protein deposudur. Lütfen bununla ilgili gerekli önlemler alınsın. Şuanda tam zamanı, Bakanlığımız bir çağrı yaparsa, ‘Seneye bunun desteklemesini artırıyoruz. Seneye bunun alım garantisini şu kadar fiyatla teyit ediyoruz. Ayrıca tohum desteği veriyoruz’ denilirse şimdiden herkes kendi tohumun elinde tutacak. Bu seneki üretim dönüm başına 160 kilo ile 200 kilo arasıdır. 2 parça geldi şimdiye kadar. Bu tabi beklentinin altında kaldı. Bu sabah piyasamıza geldi. Fiyatı 4 bin ile 4 bin 100 arasıdır. Toprak Mahsulleri Ofisinin açıkladığı fiyat 3 bin 500 liradır. TMO mercimeğe geçen seneye göre biraz yüksek verdi fakat cazibe haline getirip teşvik etmek için yetersizdir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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