Türkiye’nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı’nın altı türbininden ilki, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2008’den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Bu eser, Türkiye’yi yurt dışında şikayet edenlere en iyi cevaptır" dedi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barajın Türkiye’ye ve millete hayırlı olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ilısu Barajı’nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2008’den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Karşımızda laf değil, eser üretme siyasetimizin bir örneği duruyor. Bu eser, Türkiye’yi yurt dışında şikayet edenlere en iyi cevaptır. Ilısu Barajı’ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir. Hasankeyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıklar korunmuştur. Sadece bu çalışmalar için 200 milyon liralık kaynak kullanılmıştır” dedi.



65 yıllık rüya gerçekleşti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Ilısu Barajı bugünlere 65 yıllık bir emeğin sonucu geldi. 1954’de başlayan proje çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın 2006 yılında temelini attığı baraj ve hidroelektrik santraliyle ete kemiğe büründü. Bugün hamdolsun bir hayali daha gerçeğe dönüştürmek yine bizlere, yine AK Parti iktidarına nasip oldu. Ilısu Barajı’nın her biri 200 MW gücündeki 6 türbininden ilkini bugün devreye alarak enerji üretimine başlıyoruz. Diğer türbinler de inşallah birer ay arayla faaliyete geçecek ve yıl sonunda tesisimiz tam kapasiteye ulaşacak. Ilısu Barajı ve HES tam kapasite devreye girdiğinde yıllık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2,5 milyar TL katkı sağlayacak. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu azim ve kararlılık sayesinde Türkiye hidroelektrik kurulu gücü ve elektrik üretimi bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Bugün hidroelektrik kurulu gücümüz bakımından dünyada dokuzuncu, Avrupa’da ikinci sıradayız. Milletimizin bir rüyasını daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Ilısu Barajı’nın yapımında büyük emekleri geçen önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımızla, Tarım ve Orman Bakanlarımıza, EÜAŞ ve DSİ yöneticilerimize, yüklenici firma yetkililerine, alın terleriyle milletimize bu güzide eseri armağan eden mühendis ve işçilerimize şükranlarımı sunar, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim” diye konuştu.



“Baraj inşasında çok şehit verdik”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ilısu Barajı inşasında çok şehit verdiklerini kaydederek, “Tam 12 yıl boyunca sabırla, emekle büyüttüğümüz sevdamızı, Ilısu Barajımızı yarınlarımızı aydınlatmak üzere hizmete alıyoruz. Ülkemizin güneydoğusunda ilk türbinini devreye aldığımız Ilısu Barajımız ile enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltacak, bölge huzurunu sağlayacak çok önemli bir hamle daha yapıyoruz. Dicle Nehri üzerinde kurulan en büyük baraj olan Ilısu Barajı, GAP Projesi'nde Atatürk Barajımızdan sonra dolgu hacminde ikinci büyük barajdır. Toplamda 6 türbini olan ve yıllık 4 milyar 120 milyon kilowatt saat hidroelektrik enerji üretecek Ilısu Barajı'nın birinci türbininin hizmete alınması ile yıllık 687 milyon kilowatt saat hidroelektrik enerji üretimi yaparak, yıllık 467 milyon lira ilave gelir artışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu üretim miktarı, 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. İnşallah bu ilk türbinin ardından her ay bir türbinin daha hizmete alınmasını ve yıl sonuna kadar Ilısu Barajı’nda tam kapasite üretime geçilmesini hedefliyoruz. 70 yıllık rüyanın sonunda gerçeğe dönüşen Ilısu Barajımızın yapım aşamasında çok sayıda şehit verdik. Şantiye işçisinden güvenlik görevlisine kadar hayatını kaybeden insanlarımızı burada, bu mübarek günde rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

