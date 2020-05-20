Derik'te Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri çocuklara top dağıttı

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Mardin'in Derik ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu 4 saatliğine dışarı çıkma izini olan 014 yaş grubu arasındaki çocuklara top dağıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 014 yaş grubu arasındaki çocuklar için saat 11.00 ile 15.00 arasında kısıtlama kaldırıldı. Derik'te dışarı çıkan çocuklar, sokaklarda doyasıya eğlendi. Derik Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri sokağa çıkan çocuklara top dağıtarak, çocuklar ile oyun oynadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu yaptığı açıklamada, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın talimatları doğrultusunda bugün sokağa çıkma izni olan 014 yaş grubu çocuklara top dağıtıldığı belirtildi.

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