Mardin'de, buğday ekili 30 dönüm alan yandı

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<br>Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, buğday ekili alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı 30 dönümlük alan yandı.<br>İlçeye bağlı kırsal Höyüklü Mahallesi'nde, iddiaya göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımlarla buğday ekili alanda yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, traktörlerle gidip, müdahaleye başlarken, itfaiyeye de haber verdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede, 30 dönümlük ekili alanın küle döndüğü belirlendi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ <br>2020-05-20 17:45:47<br>

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