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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin nüfusunun yüzde 19,4'ünü gençler oluşturuyor

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü, 'İstatistiklerle Gençlik 2019' araştırmasına göre, Mardin nüfusunun yüzde 19,4'ünü 1524 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Mardin nüfusunun yüzde 19,4'ünü gençler oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerini yayımladı. TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü, 'İstatistiklerle Gençlik 2019' araştırmasına göre, Mardin nüfusunun yüzde 19,4’ünü 1524 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.
TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari olurken, 2. sırada yüzde 22,7 ile Şırnak, 4. sırada yüzde 22,2 ile Siirt, 10. sırada yüzde 20,2 ile Batman ve 12. sırada yüzde 19,4 ile Mardin yer aldı. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.
Nüfusu 838 bin 778 olan Mardin’in nüfusunun yüzde 19,4’ünü 1524 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Mardin bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 12. sırada yer aldı. Bu nüfusun yüzde 50,6’sını genç erkek, yüzde 49,4’ünü genç kadın nüfus oluşturuyor.

Başka bir ile üniversite okumaya gidenler
2019 yılında 1824 yaş grubunda yer alan ve Mardin’de ikamet eden bin 649 genç başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 1824 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 1,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 1,2 iken genç kadınlarda yüzde 1,9 oldu.
İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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