Çin Devlet Başkanına sabun gönderdi, Çin'den sipariş aldı

Mardinli doğal sabun üreticisi Şehmus Özdener, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği sabunların ardından Çin’den sipariş aldıklarını söyledi.

Mardinli doğal sabun üreticisi Şehmus Özdener, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiği sabunların ardından Çin’den sipariş aldıklarını açıkladı. Korona virüs ile mücadelede destek vermek için Çin Devlet Başkanına sabun gönderen Aselcioğlu sabunculuk şirketinin sahibi Şehmus Özdener’e önce Çin Ankara Büyük elçisinden Şi Cinping adına teşekkür telefonu geldi. Ardından Çinli bir firma ile Mardin’den yüklü miktarda doğal sabun almak üzere anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmadan sonra her hafta Mardin’den Çin’e bir konteyner dolusu sabun gönderilecek.



Her hafta Çin'e sabun gönderilecek

Çin’de bir firma ile sabun ticareti konusunda anlaşma imzaladıklarını belirten Aselcioğlu Sabunculuk Şirketi Sahibi Şehmus Özdener, Mardin’de ürettikleri doğal sabunları gören Çin’de bir firmanın kendileriyle yüklü miktarda sabun anlaşması imzaladığını söyledi. Yapılan anlaşma gereği her hafta Çin’e bir konteyner Mardin sabunu göndereceklerini ifade eden Özdener, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e gönderdiğimiz sabunlar ellerine ulaştı, bu hafta içinde Türkiye’deki temsilcilikleri aracılığı ile anlaşmaya varıp, görüşme yaptık. Biz de gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra her hafta Aselcioğlu Kozmetik olarak bir konteyner sabun göndereceğiz" dedi.



"Çin Devlet Başkanına sabun gönderince bazı magazinciler olayı çarpıttı"

Korona virüs salgının yaşandığı Çin’e destek vermek amacıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cingpin’e sabun gönderince bazı magazincilerin kendisinin sözlerini çarpıtarak prim yaptıklarını savunan Özdener, "Bazı magazin programlarında alay konusu olduk Çin’e sabun gönderdi diye. Sabunu kötüleme maksadıyla bizimle alay eder gibi konuştu. Ama bizim ürünlerimizin herhangi bir kimyasal içermediğini, doğal ve saf oluşunu anlatma konusunda biz röportaj vermiştik. Sabunların korona virüsü yok edeceğini herhangi bir yerde beyan etmedik. Sadece dezenfekte amaçlı olup sağlı için faydalı olduğunu dile getirdik" diye konuştu.



"Sabun üretimi 5 kat arttı"

27 farklı ülkeye sabun ihracatı yaptıklarını vurgulayan Özdener, "Şu anda satışlarımız çok yükseldi. Üretimimiz 5 kat arttı. Normalde 60 ton olan sabun ihracatımız 90 tona yükseldi, üretim olarak da şu anda yaklaşık 300 ürün üretiyoruz. Eskiden günde 500 kilogram ürün üretirken korona virüs sürecinde günlük üretimimiz 2,5 tona ulaştı. 18 çalışanla çalışıyorken bu süreçte 35 çalışan olarak işi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ürünlerin daha fazla kaliteli olması için ve insanları tamamen doğal ürünlere teşvik etmek için elimizden geldiğince sabunları saf ve temiz bir şekilde üretmeye gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Özdener, sabuna yönelik talebin yoğun olduğunu ancak gümrük nedeniyle siparişlerine cevap veremediklerini sözlerine ekledi.

