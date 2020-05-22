Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin Emniyet İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı bir video çekti.

Mardinli sanatçıların da yer aldığı videoda özellikle genç bireyler arasında kullanım oranı yüksek olan uyuşturucuya dikkat çekildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önünde çekilen videoda, "Mardin’de uyuşturucuya geçit yok, bağımlığın madde değil ailen olsun. Bağımlı yalnız kendine değil sevdiklerine de zarar verir. Önce kullanırsın sonra kullanılırsın" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.