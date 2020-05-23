PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu göremiyorum.Bayramlar bize zehir oluyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu göremiyorum.Bayramlar bize zehir oluyor"

İHA

Yaklaşık 5 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, oğlunu 10 bayramdır görmediğini, bayram günlerinin kendilerine zehir olduğunu söyledi.

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu göremiyorum.Bayramlar bize zehir oluyor"

Yaklaşık 5 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, oğlunu 10 bayramdır görmediğini, bayram günlerinin kendilerine zehir olduğunu söyledi.
PKK terör örgütü tarafından izne gelirken Lice ilçesinde alıkonularak dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın ailesi evlatlarının dönmesi için bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 8 ay boyunca HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Emine Kaya ve baba Şeyhmus Kaya, bayramlarının çocukları olmadan huzursuz geçtiğini söyledi.
Anne Emine Kaya, 10 bayramdır çocuğunu görmediğini, dini bayramların ve önemli günlerin kendileri için zehir olduğunu söyledi. Kaya, "HDP’nin çocuğumu PKK’nın eline vermesinin ardından 5 yıl geçti. 10 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Ne bayramlar bize bayram oluyor ne de önemli günler bizim için huzurlu geçiyor. Bu günler bize zehir zemberek oluyor. Yemeği indirdiğimizde nasıl yediğimizi bilmiyoruz. Sürekli bir huzursuzluk var evimizde. Çocuğumun gitmesiyle hiç güzel günler geçirmedik, HDP ve PKK’dan hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuğumu istiyoruz. Çocuğum 5 yıldır PKK’nın elinde, yeter artık bırakın çocuğumuzu. HDP ve PKK bizde huzur bırakmadı. HDP ve PKK aynıdır zaten hepsi aynı amaca hizmet ediyor. HDP ve PKK’dan çocuğumuzu bırakmasını istiyoruz. Ramazan Bayramı geldi, herkes bayramı kutlarken bizler de bayramı sabahtan akşama kadar huzursuz bir şekilde geçiriyoruz, evimizde huzur kalmadı. Biz, sadece çocuğumuzu istiyoruz, PKK’dan başka da bir şey istemiyoruz" dedi.

"Hamallık yaparak okuttuğum çocuğumu HDP elimden aldı"
Baba Şeyhmus Kaya, çocuğunun sesini duymak istediğini söyledi. Kaya, "10 bayramdır ben oğlumun sesini duymadım, sesini duymak istiyorum. Oğlumun sağ olup olmadığını da bilmiyorum. HDP, biz orada evlat nöbeti tutarken neden siz orada bekliyorsunuz diye hiçbir zaman sormadı.
Allah’a çok şükür benim paraya ihtiyacım yok. Benim kendi oğluma ihtiyacım var, onu görmek istiyorum. Evlat acısı ne kadar acıdır biliyorlar mı. 12 yıl hamallık yaparak zorlu şartlarda çocuğumu okuttum. Acaba HDP’li vekiller meclise gidip maaşını alıp kendi çocuklarına geldiğinde bizi dinliyorsa, demiyor mu bu adam 5 senedir nasıl dayanıyor? 12 sene hamallık yaparak oğlumu okuttum. Ben bunların yanına bırakmayacağım, bunlar bu bedeli ödeyecekler. HDP bunun hesabını ödeyecek. Ben kendi gözümle gördüm, oğlum kaçırıldıktan sonra 2 saat içerisinde HDP Lice başkanının yanına gittiğimde 10 kişi orada oturuyordu, kendi ağzıyla "Ben senin oğlunu aldım, PKK’ya teslim ettim" dedi. Kendi gözümle görüp kulağımla duydum. Ben onların yanına bırakmam, fitil fitil onların burnundan çıkaracağım. Çocuğum ne yapmış? Burada binlerce, milyonlarca polis var. Bir iki tane polisi alıp Kandil’e götürmüşsün, devlet mi kurdun? Nerede senin Kürdistan’ın? 35 senedir hani nerede Kürdistan’ınız? Ben bir şey göremiyorum. HDPPKK hep menfaat için bunu yapıyor. HDP’nin işi menfattir. Hem devletin maaşını al hem de devletin polisini kaçır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için seferber oldu
YEREL HABERLER Kısıtlama başladı, zabıta sokak hayvanları için ...
Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Maske takmanın zorunlu olduğu Derik'te 3 bin maske ...
Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
YEREL HABERLER Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
Midyat'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Midyat'ta uyuşturucu operasyonu
Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
YEREL HABERLER Asırlardır bayramı kına yakarak karşılıyorlar
Mardin’de elektriği kesilen çiftçiler, DEDAŞ ekiplerini tehdit edip çalıştırmadı
YEREL HABERLER Mardin’de elektriği kesilen çiftçiler, DEDAŞ ...
Mardin’de kısıtlama öncesi mağazalarda bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Mardin’de kısıtlama öncesi mağazalarda bayram ...
Mardin esnafına Ramazan Bayramı öncesi korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Mardin esnafına Ramazan Bayramı öncesi korona virüs ...
Mardin'de kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
YEREL HABERLER Mardin'de kısıtlama öncesi semt pazarlarında yoğunluk
Kaymakam Çam'dan şehit ve gazi çocuklarına bayram hediyesi
YEREL HABERLER Kaymakam Çam'dan şehit ve gazi çocuklarına bayram ...
Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı anlamlı video
YEREL HABERLER Mardin polisinden uyuşturucu kullanımına karşı ...
Çin Devlet Başkanına sabun gönderdi, Çin'den sipariş aldı
YEREL HABERLER Çin Devlet Başkanına sabun gönderdi, Çin'den sipariş ...
Mardin nüfusunun yüzde 19,4'ünü gençler oluşturuyor
YEREL HABERLER Mardin nüfusunun yüzde 19,4'ünü gençler oluşturuyor
Mardin’de 5 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de 5 kilo esrar ele geçirildi
Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş şeklinden ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Yardım kolisini çaldı, polis şüpheliyi yürüyüş ...
Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de evlenecek çiftleri vurdu
YEREL HABERLER Mardin'de korona virüs hem kuyumcuları hem de ...
Sokağa çıkma kısıtlaması Mardin'de bayram şekeri satışını etkiledi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlaması Mardin'de bayram şekeri ...
Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevinden müjde
YEREL HABERLER Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınevinden müjde
Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
YEREL HABERLER Depremde evi hasar gören aile yardım bekliyor
İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
YEREL HABERLER İtfaiyenin erken müdahalesi faciayı önledi
Mazıdağı'nda korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Mazıdağı'nda korona virüs tedbirlerine uymayanlara ...
Mardin’de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 ...
Mardin’de vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Mardin’de vatandaşlara maske takma zorunluluğu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X