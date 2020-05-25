Derikli çiftçilerin bayram mesaisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA) MARDİN´in Derik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, üretimi sürdürdü.<br>Ramazan Bayramı dolayısıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, çalışarak, üretime devam etti. İlçenin kırsal Küçükpınar Mahallesi'nde bulunan bahçede sosyal mesafe kuralına uyarak, çalışan çiftçiler, yerli fide dikip, çapa yaptı. Üretime katkıda bulunmak için bayramda da çalıştıklarını belirten Şeyhmus Çalıştıran, "Salatalık, domates, biber, patlıcan ekiyoruz. GAP'ta şelale bölgesindeki bahçemizdeyiz. Kendi yerli fidelerimizi dikiyoruz. Çapamızı yapıyoruz. Taş topluyoruz. Ağaçlarımızı buduyoruz. Sebzelerimizin hepsi organiktir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAS<br>2020-05-25 11:36:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.