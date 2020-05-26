Derik'te kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş kaldı                                             

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de Derik ilçesinde cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçede kısıtlamadan muaf olanların dışında kimse görülmezken, sadece kuş sesleri duyuldu. Güvenlik güçleri şehrin değişik noktalarında kontrollerini sürdürürken, bazı vatandaşların evlerinin damına çıkarak gezdiği gözlendi.<br>DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-26 10:03:33<br>

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