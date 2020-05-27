Sahte kimlikle bayramlaşmaya gittiği evde yakalandı

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN´in Derik ilçesinde 10 yıl önce işlenen cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde yakalanarak cezaevine gönderildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu Atlı Köyü Kızlar Mezrası´nda 2010 yılında iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kavgada `Tasarlayarak adam öldürme´ suçundan aranan ve o tarihten itibaren firari olan Nevzat Alan´ın Derik ilçesi Kovalı Mahallesi Tepecik Mezrası´na bayram ziyaretine geleceğini belirledi. Alan, sahte kimlikle bayramlaşmaya geldiği evde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.<br>Mahkemeye çıkarılan Alan, `Tasarlayarak adam öldürme, silah ve mühimmat bulundurma´ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alan´a ayrıca, sahte kimlik kullanmaktan resmi belgede sahtecilik suçundan işlem yapılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 TL idari pazar cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-05-27 22:12:25<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.