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Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi

DHA

Mücahit YOLCUEmrah KIZILSelim KAYA/ MARDİN (Dargeçit), (DHA)DİYARBAKIR, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Barajla birlikte bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, göl üzerinde antik kent Hasankeyf'e yakın olmasının da turizm alanında olumlu etki yaratacağı düşüncesinde. Batmanlı iş insanı Ferhat Ekinci, Hasankeyf ile Ilısu arasında tekne turları başlatacaklarını söyledi. Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini...

Ilısu Barajı, bölge halkını sevindirdi

<br>Mücahit YOLCUEmrah KIZILSelim KAYA/ MARDİN (Dargeçit), (DHA)DİYARBAKIR, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan Ilısu Barajı'nın enerji üretimine başlaması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Barajla birlikte bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, göl üzerinde antik kent Hasankeyf'e yakın olmasının da turizm alanında olumlu etki yaratacağı düşüncesinde. Batmanlı iş insanı Ferhat Ekinci, Hasankeyf ile Ilısu arasında tekne turları başlatacaklarını söyledi.<br>Dicle Nehri üzerindeki, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan, gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye'nin 4'üncü büyük barajı Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 türbinden ilki, 19 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bağlandığı video konferansla hizmete alındı. Farklı iş kollarının ve istihdamın da önünü açan barajın hizmete alınması, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı. Bölgenin turizm, tarım ve hayvancılık alanlarında kalkınmasından ümitli olan vatandaşlar, koronavirüs salgınının bitmesini bekliyor.<br>Bölgede turizm alanında faal olarak çalışan Ferhat Ekinci, "Bölgemiz suya kavuşuyor. Tarımda önemli gelişmeler yaşanacak. İklim farklılıkları olacak. Dolayısıyla bölge halkı refaha kavuşacak. Hasankeyf ise bir turizm merkezi haline gelmiş durumda ve gelmeye de devam edecektir. Yeni yapılan yerleşim merkezi çok daha modern, ayrıca oradaki turistik gezi amaçlı bir müze yapıldı, eskiye oranla çok daha iyi bir duruma geldi. Gerek turizm, gerek tarımsal olarak bölge bir refaha kavuşmaktadır ve kavuşacaktır. Daha önceleri terörden dolayı buraya gelemeyen yerli ve yabancı turistler bundan sonra çok daha fazla gelmeye devam edeceklerdir ve oldukça bir rağbet göreceklerdir. Terörden dolayı ülkemiz ve bölgemiz çok çekti. Burada baya bir saldırılar da oldu. şehitler de verildi, yaralılar da verildi. işçilere de saldırıldı. 'Çalışmayın' diye tehditler de aldık. Fakat biz ülkemizi seviyoruz. Tehditlere boyun eğmedik ve eğmeyeceğiz. İnşallah diğer tribünlerle beraber yerel halk olarak çok daha refaha kavuşacağız" dedi.<br>Ilısu Baraj göletlinde çalışan Sabri Erdoğan ise, "Ilısu Barajı bölgeye katkısı tarımdan tutun da manzarasına, turistik alanda bizim geçim sağlamamız için daha fazla faydalanacağımızı düşünüyoruz. Mutluyuz, hem veriminden hem de bir temiz havasından dolayı mutluyuz. Güvenlik açısından zaten 2006'da bu süreç başladı. 2008'de tam faaliyete girdi. Buranın şelaleleri, kaplıca surları var. Bu milleti bekliyoruz" diye konuştu.<br>Ilısu Barajı'nın tam kapasiteli çalışmasıyla bölgenin bir çok alanda kalkınacağına dikkat çeken Selim Kaya da şunları söyledi:<br>"Mardin, Şırnak il sınırında olan Ilısu Barajı'nın gerçekten bize faydası, katkısı olacak. Nasıl olacak derseniz, yarın öbür gün bizim göl üstünde tekne turumuz olacak. Alabalık çiftliklerimiz olacak. Arazilerimizi sulayacağız. Elbette bu barajdan faydalanacağız. Enerji üretiminde mesela Türkiye'nin 2'nci 3'üncü sıralarında yer alan bir barajımızdır. Bundan da yararlanacağız. Tarım ve çiftçiliğe de yöneleceğiz tabii ki. Ama öncelik bu göl üstündeki tekne turlarımız, alabalık çiftliklerimizdir. Bizim baraj yakınlarında turistik alanlarımız var. Turistlerin gelmesi olacak, tabii bu turistlerin gelmesiyle biz de kalkınacağız, arazilerimiz kalkınacak. Bölgemiz çok temiz bir bölge, güzel bir bölge baraj da yapıldı daha da güzel oldu. Turistler tabii ki gelecek, göl üzerinde Hasankeyf'e yakın mesafede olduğu için turistler gelecek."<br>DHA-Genel Türkiye-Mardin / Dargeçit Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-05-28 09:22:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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