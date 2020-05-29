Midyat’ta bir mezra karantinaya alındı

Mardin’in Midyat ilçesi Başyurt Mahallesi Efeler mezrası, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Midyat Başyurt Mahallesi’ne bağlı Efeler mezrasında bir kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.

Midyat Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,“İlçemiz Başyurt Mahallesine bağlı Efeler mezrasında bir vatandaşta Covid19 testinin pozitif çıkması ve bu kişiyle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı Efeler mezrasında 28.05.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle, Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 28.05.2020 tarihli ve 2020/41 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır.” denildi.

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