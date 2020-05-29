Mardin’de vatandaşlar aylar sonra cemaatle namaz kıldı

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Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerde aylar sonra namaz kılındı. Vatandaşlar maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını eda etti.

Artuklu ilçesinde bulunan Sadık Yay Camii'nde Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından cuma namazı kıldırıldı. Aylardan sonra ibadete açılan cami girişinde vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Vatandaşlar ateşleri ölçülerek alana alınırken, sosyal mesafe kuralı uygulandı. Farz ve sünnet namazlarının kılınmasının ardından cemaat daha sonra kurallara uygun olarak dağıldı.

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