Kenevir yetiştirmek için sera kurdular, jandarmadan kaçamadılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarla ve serada yetiştirilen bin 525 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 828 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kızıltepe Yüceli Mahallesinde iki şahsın tarlada kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edildi. Ş.Ö. ve H.Ö. isimli şahısların tarlalarına operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramada tarlada ve sera içerisinde bin 525 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 828 gram kubar esrar ele geçirilirken şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı.

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