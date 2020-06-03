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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı

İHA

Mardin'de korona virüs nedeniyle 2 buçuk ay boyunca kapalı olan restoran, kafe ve oteller, tedbirleri alarak kapılarını müşterilerine açtı.

Mardin'de korona virüs tedbirlerini alan restoran ve kafeler kapılarını müşterilere açtı

Mardin'de korona virüs nedeniyle 2 buçuk ay boyunca kapalı olan restoran, kafe ve oteller, tedbirleri alarak kapılarını müşterilerine açtı.
Mardin’de manzarası ve bulundurduğu mistik havasıyla müşterileri bambaşka hissettiren tarihi restoranlar, müşterilerine en iyi ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermek için tedbirleri elden bırakmıyor. Virüsün bulaşının en aza indirilmesi için kafe ve restoranların girişinde hijyen alet ve ürünleri bulundurulurken gelen müşteriler de ateşleri ölçülerek içeri alınıyor. Maskesi olmayan müşterilere maske de veriliyor. Restoran çalışanları müşterilerine karşı sosyal mesafelerini korurken, tek kullanımlık masa örtüleri serilip, tek kullanımlık sular servis ediliyor .3 saatte bir maskesini değiştiren restoran çalışanları mesai bitimine kadar ellerini bol dezenfektanlı su ile hijyenik hale getirdikten sonra servise başlıyor.
Mardin’de tarihi bir restoran işletmecisi olan Berrin Çelik, "Bize gönderilen genelgedeki bilgiler doğrultusunda temizlik ve dezenfekteye yönelik tedbirleri alarak hazırlığımızı yaptık. Tüm restoranı dezenfekte edip, gereken maske eldiven ve ateş ölçer gibi bütün ürünleri tedarik ederek hizmet vermeye başladık. Personellerimize müşterilere karşı hassas davranmaları ve yaklaşımları konusunda her türlü eğitimi verdik. Gönül rahatlığıyla misafirlerimizin gelebileceklerini söyleyebiliriz" dedi.
Masaların temizliğine önem verdiklerini kaydeden kafe işletmecisi Serkan Ahi ise kapanış saatinin düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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