Hırsızlar yüksek gerilim hattı direklerine dadandı

Mardin’in Midyat ilçesinde kırsal mahalleleri besleyen ve olası arıza durumuna karşı alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları hırsızlar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat’a bağlı kırsal mahallelerinin bir kısmını besleyen ve olası arıza durumunda alternatif hat olarak kullanılan direklerin payandaları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Yapılan ihbar üzerine Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında bulunan söz konusu hatta inceleme yapan DEDAŞ ekipleri yüksek gerilim hattına ait galvanizli direğine ait 15 adet çapraz payandanın çalındığını tespit etti. Taşıma kapasitesi zayıflayan direklerin devrilmemesi için ekipler tarafından kısa sürede yenileri takıldı. Payandaları çalınan hat, Ömerli ve Midyat ilçeleri arasında yer alan fiderde olası bir arıza durumunda alternatif olarak Ömerli, Savur ve Midyat ilçelerine de elektrik vermek için kullanıldığı öğrenildi.

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