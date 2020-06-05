Mardin'in 58 mahallesinde elektrik kesintisi uygulanacak

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Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamada, Etifosfat Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafınca TRA trafosunda 7 Haziranda 04.0006.00 saatleri arasında TRB trafosunda ise 7 Haziranda 06.0008.00 saatleri arasında TCS röle değişimi çalışmaları yapılacağından, Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı 58 mahallede enerji kesintisi uygulanacağı belirtildi.

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