Teröristlerin etkisiz hale getirildiği Ömerli kırsalında sokağa çıkma yasağı

<br>MARDİN, (DHA)MARDİN'de PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği Ömerli ilçesine bağlı kırsal 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilidi.<br>Mardin Valiliği'nce yapılan açıklamada Ömerli ilçesine bağlı kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya ve Duygulu mahallelerinde sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 05 Haziran 2020 Cuma günü saat: 03.00 itibari ile Ömerli İlçesinin, kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu mahalleleri ve bağlı birimleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Ömerli Nezir GÜNEŞ<br>2020-06-05 13:06:34<br>

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