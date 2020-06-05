Mardin Büyükşehir Belediyesinden haşereye karşı mücadele

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde, dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri gibi yerlerde haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, şehir genelinde, bahar ve yaz aylarında vatandaşların sağlığını tehdit eden ve çoğunlukla dere yatakları, su birikintileri, fosseptikler, çöp konteynerleri, göl, gölet, kanal, bataklık, kuyu, hurdalık gibi alanlarda sivrisinek, karasinek, larva, kemirgen, hamam böceği ile mücadele kapsamında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarına başladı. Kent genelinde sabah 05.00 ile 17.00 ve 19.30 ile 23.30 saatleri arasında ekolojik denge gözetilerek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının belirlediği şekilde ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vektörel mücadeleyi en etkin şekilde yapmak amacıyla 12 aylık hizmet alımı gerçekleştirdiklerini aktardı. Vali Yaman, "10 ilçemizde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı ekiplerimizi hazır hale getirdik. Bahar mevsiminde larva alanlarına yaz mevsiminde ise tüm haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama yapıyoruz. Haşere karşı vermiş olduğumuz bu mücadelemizden Mardinli hemşehrilerim memnun kalacaklardır” dedi.

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