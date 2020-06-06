Etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan şahıslar gözaltına alındı

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Sözde Ömeryan' kırsalında yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yapan şahıslar göz altına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan 1 operasyonu kapsamında 'Sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli icra edilen ve 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonda örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen 4 farklı adreste yapılan aramada, yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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