Etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröriste yardım ve yataklık yapan şahıslar gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Sözde Ömeryan' kırsalında yapılan operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklık yapan şahıslar göz altına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kapan 1 operasyonu kapsamında 'Sözde Ömeryan' kırsalında hava destekli icra edilen ve 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği operasyonda örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen 4 farklı adreste yapılan aramada, yardım ve yataklık yapan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.