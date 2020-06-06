Terör örgütü PKK işbirlikçileri tutuklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2019 yılında etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü mensubuna yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre etkisiz hale getirilen 4 teröristin ardından 31 Mayıs 2020 günü Derik'in Çataltepe Mahallesi'ne yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.