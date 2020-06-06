Mardin'de 6 kişi PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklandı

<br>MARDİN, (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, tutuklandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen yıl Derik ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan sözde 'GAP-Rıha Fırat Eyalet' sorumlusu 'Karker Deşti' kod adlı Servet Demir'in de bulunduğu 4 teröriste yardım ve yataklık edenlere yönelik yaptığı çalışma kapsamında 1 Haziran günü 9 kişi gözaltına alındı.<br>Suriye'den kuryeler aracılığıyla getirilen silah ve mühimmatları Çataltepe Mahallesi'nde araziye gizleyerek örgüt üyelerine ulaştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin MARDİN,(DHA)<br>2020-06-06 12:35:09<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.