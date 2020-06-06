Etkisiz hale getirilen 2 teröriste yardım ve yataklığa 7 gözaltı

<br>Nezir GÜNEŞ/ÖMERLİ (Mardin), (DHA)MARDİN'in Ömerli ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından bu teröristlere yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.<br>Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Ömerli Nezir GÜNEŞ<br>2020-06-06 15:36:31<br>
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