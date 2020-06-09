Kısıtlama gevşetildi Mardin’de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama gevşetildi Mardin’de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan yeni normalleşme süreciyle Mardin'de turizm sezonu da başladı. Yaklaşık 3 ay aradan sonra kapılarını açan işletmeler müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kısıtlama gevşetildi Mardin’de esnaf kapılarını müşterilerine açmaya başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan yeni normalleşme süreciyle Mardin’de turizm sezonu da başladı. Yaklaşık 3 ay aradan sonra kapılarını açan işletmeler müşterilerini ağırlamaya başladı.
Türkiye'de 1 Hazirandan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında uzun zamandır müşteri kabul etmeyen işletmeler kapılarını tekrar açmaya başladı. Tarihi Mardin’de esnaf, 3 aylık aranın ardından müşterilerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Esnaf, turizm sezonunu zararlı bir şekilde geçirmesinin ardından yeni normalleşme süreciyle toparlanmaya başladı.
Tarihi Mardin’de restoran işleten emekli hemşire Mine Çiçek, korona virüs sürecinde esnafın mağdur olduğunu söyledi. Çiçek, "Korona virüs nedeniyle kapalı olduğumuz günlerin acısı bizler için çok büyük oldu. Bir haftadır bunun acısını kapatmaya çalışıyoruz, ne kadar başarılı olacağımızı önümüzdeki günler gösterecek. Esnaf gerçekten 3 aylık süreçte çok mağdur oldu. Borçlandık, kira ödeyemez duruma geldik. Çok giderimiz oldu" dedi.

"Açtığımız gibi kapattık"
Yeni açtığı restoranı ertesi gün salgın nedeniyle kapattıklarının altını çizen Çiçek, "16 Martta açtık ve hemen ertesi gün salgın nedeniyle hiç çalışmadan kapattık”diye konuştu. Müşterilerinin virüs bulaşından dolayı dışarıda yemek yemekten endişeli olduklarını anlatan Mine Çiçek, işletmelerini her gün dezenfekte ettiklerini kaydetti. Çiçek, "Bir haftadır açmışız ama iş yok, şu anda esnaf hakikaten de kan ağlıyor. İnsanlar dışarıya çıkmaya ve dışarıda yemek yemekten korkuyor, ne kadar hijyeni sağlasak da yine de insanlar tedirginlik içerisinde kalıyor. Ben sağlıkçı olmam hasebiyle hijyene çok önem veriyorum. Maske ve eldivenli çalışarak günlük olarak işletmemizi çamaşır suyu ve dezenfektanlı su ile hijyenik hale getiriyoruz. Her müşteri kalktıktan sonra tekrardan dezenfekte ediyoruz. Bu durum ise bize ek bir maliyet getirdi. Maalesef elemanlarımızın hepsini işe alamadık 10 tane elemanımız çalışıyordu ancak 4 tanesini geri aldık, ancak işler açılırsa tekrardan diğer elemanlarımızı işe geri alacağız" şeklinde konuştu.

"Üretim durdu, maliyetler arttı"
Kuru yemiş satışı yapan Rıdvan Görgülü ise üretimlerin durdurulmasına bağlı olarak ürünlerin ülkeye giriş maliyetlerinin yükselmesinin kendilerini zarara uğrattığını söyledi. Görgülü, "Mardin turizme dayalı ekonomisini yürüten bir şehir olduğu için kısıtlamaların oluşu ve seyahatlerin engellenmesi ile buraya turistler gelemez oldu, bu bizleri çok etkiledi. Dükkanımızı bir süre açamadık. Açtığımız zaman da caddeden ne giden var ne de geçen var. Yasakların kalkmasıyla hafif hafif hareketlenmeler başladı ama insanlarda halen de bir çekingenlik, bir korku var. Toparlanma olmaya başladı. İnsanlar, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.Genel olarak bir ihtiyaç pazarı doğdu. Tabi zamanla iyileşme oluyor. Korona salgını olması ve kısıtlamaların olduğu süreç arasında fark var. Maliyetler çok çok arttı. Öncelikle ürünlerin maliyetlerinin durdurulması nedeniyle malın giriş maliyetleri yükseldi. Bu bakımdan da doların yükselmesi maliyetlerin yükselmesine neden oldu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın
YEREL HABERLER Derik'te meşe ağaçlarının bulunduğu alanda yangın
Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için çaya giren genç boğuldu
Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Mardin’de çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı
Mardin'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: ...
Mardin'de trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, anne ve baba yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazasında bebek hayatını kaybetti, ...
Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Mardin'deki kiliseler yeniden ibadete açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X