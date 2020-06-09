Mardin'de 200 dönümlük alanda ekili buğday yandı

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<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK(Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde çıkan yangında 200 dönümlük alanda ekili buğday yandı.<br>Derik ilçesine bağlı kırsal Çadırlı Mahallesi'nde 200 dönüm buğday ekili tarlada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahale etti. Mahalle sakinleri de traktörle alevlerin bulunduğu alanın çevresini sürdü. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. <br>Tarladaki buğday tamamen yanarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-06-09 14:23:43<br>

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