Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Kutlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı

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Mardin’in Midyat İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu'nun korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Korona virüs taşıdığı tespit edilen Kutlu evinde izolasyon altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, halsizlik şikayeti üzerine Midyat Devlet Hastanesine başvuran Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu’nun yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Hastanede yapılan testin ardından sonucu pozitif çıkan Kutlu, evinde izolasyon altına alındı.

Filyasyon ekipleri, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kutlu’nun temas ettiği kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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