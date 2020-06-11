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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik’ten açıklama: “Yıllardır ödenmeyen borçlar başka çare bırakmadı”

İHA

Dicle Elektrik’ten açıklama: “Yıllardır ödenmeyen borçlar başka çare bırakmadı”

Dicle Elektrik, Mardin’de 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borcun mart 2020 itibarıyla 1 milyar 342 milyon liraya ulaştığını, uygulanan kolaylıklara rağmen elektrikleri kesilen abonelerden yıllardır karşılık alınmadığını açıkladı.
Dicle Elektrikten yapılan açıklamada, son günlerde basın yayın organlarında sosyal medyada ve farklı platformlarda, hizmet bölgelerinde yer alan Mardin’de tarımsal sulama yapan çiftçilerin elektriğinin haksız yere kesildiği ve mağduriyet oluştuğu şeklindeki haber ve yorumların üzülerek takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, “Özelleştirmenin yapıldığı 2013 yılından beri hizmet bölgesinde 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaparak 2 milyona yaklaşan aboneye elektrik hizmeti veren, öte yandan binlerce insana, ailelerine iş ve ekmek sağlayan şirketimizle ilgili haber ve beyanlar karşısında bazı konulara açıklık getirmek zaruret halini almıştır. Saygıdeğer kamuoyunun bilmesini isteriz ki, bahse konu olan elektrik kesintisi ne korona virüs süreciyle ilgilidir ne de bugünün konusudur. Hizmet bölgemizde yer alan Mardin’de 6 bin 173 tarımsal sulama abonesinin uzun yıllardır ödenmeyen ve bu nedenle birikmiş borcu mart 2020 itibarıyla 1 milyar 342 milyon liraya ulaşmıştır. Şirketimiz, bölgemizde bir yandan kayıt dışı elektrik tüketimine karşı mücadele verirken, diğer yandan çiftçilerimize elektrik faturalarını ödemeleri için borç yapılandırması, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun da ötesinde, ödeme yapan çiftçilerimizin faturalarının yaklaşık yarısının da tarımsal destek programı çerçevesinde devletimiz tarafından karşılandığını da belirtmek isteriz. Söz konusu tüm bu kolaylıklar, borçlarından dolayı elektrikleri kesilen abonelerimize yıllardır, defaten teklif edilmiş, maalesef bu abonelerimizden hiç karşılık alınamamıştır” denildi.

“Borçların ödendiği tarihten itibaren abonelere tekrar hizmet vermeye hazırız”
Dağıtım hizmetini sürdürülemez noktaya getiren bu durum karşısında zorunlu olarak enerji kesintisi yapmak durumunda kalındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Buna rağmen belirtmek isteriz ki, elektriği kesilen tarımsal sulama abonesi sayısı bin 500 civarındadır, bu rakam toplam tarımsal sulama abone sayımızın sadece yüzde 5’ine tekabül etmektedir ve bu aboneler borç rakamları nispeten büyük abonelerdir. Borçların ödendiği noktadan itibaren bu abonelerimize yeniden elektrik vermeye hazırız. Borçlarını ödemek isteyen abonelerimize, daha önce olduğu gibi bundan sonra da, gecikme cezası indirimi ve taksitlendirme gibi imkanlar sunulacaktır. Elektrik dağıtım faaliyetini bir kamu hizmeti olarak gördüğümüzün ve bunun sorumluluğuyla hareket ettiğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz. Ancak şu da unutulmamalıdır ki şirketimiz, elektriği belirlenen fiyatlar üzerinden piyasadan peşin satın alarak tüketiciye ulaştıran, tüketicisinden ise sattığı elektriğin ücretini uzun vadede tahsil eden bir serbest piyasa şirketidir. Şirketimizin sağladığı kolaylıkların uzun yıllara yayılan bir istismara dönüştüğü noktada, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve borçlarını düzenli ödeyen abonelerimizin hukukunu korumak adına gereken önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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