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İçinden 17 traktör çöp çıkartılan metruk binaya girenler çıkmak istemiyor Mardin'de içinden 17 traktör çöp çıkarılan bina restore edilerek restorana çevrildi Müşteriler çöp evden restorana dönüşen işletmeden çıkmak istemiyor

İHA

Mardin'de içinden 17 traktör çöp boşaltılıp restore edilerek restoran haline getirilen iş yeri, ziyaretçilerin içerisine girip çıkmak istemediği mekan haline geldi.

İçinden 17 traktör çöp çıkartılan metruk binaya girenler çıkmak istemiyor Mardin'de içinden 17 traktör çöp çıkarılan bina restore edilerek restorana çevrildi Müşteriler çöp evden restorana dönüşen işletmeden çıkmak istemiyor

Mardin’de içinden 17 traktör çöp boşaltılıp restore edilerek restoran haline getirilen iş yeri, ziyaretçilerin içerisine girip çıkmak istemediği mekan haline geldi.
Tarihi Mardin’de aylar önce restoran açmak isteyen Mine Çiçek, yer arayışı sırasında harabe haline gelen binayı keşfederek revize edip restoran haline getirmek istedi. Maliyetli bir çalışma sonucu otantik bir yer haline gelen restoranın küçük bölümü, kitapseverler ve ziyaretçilerin beğenisini aldı. İçerisinin serin ve sessiz olması sebebiyle kitapseverler kitaplarını yanlarında getirerek buraya gelip hem çayını içiyor hem de kitap okuyor.
Ziyaretçilerden Burhan Aydın, tarihi ve otantik mekanda huzur bulduğunu, girdikten sonra çıkma istemediğini söyledi. Aydın, "Burası daha önce böyle değildi, kir ve çöple doluydu. Taş yığını olan bu metruk binayı işletme sahibi Mine hanım burayı bambaşka bir hale getirmesiyle bizler buraya gelip kitap okuyoruz. Burada belli saat aralığıyla kitap okuyoruz. Çünkü burası çok serin. Dışarısı çok sıcakken burası Mardin taşının özelliği olarak serin tutmasıyla içerisi ferah oluyor. Bizler de burada burada oturunca huzur buluyoruz,buraya girdikten sonra çıkmak istemiyoruz" dedi.

"17 traktör çöp boşalttık"
Eskiden harabe halinde olan metruk binadan 17 traktör çöp boşaltıldığını kaydeden işletmeci emekli hemşire Mine Çiçek de "Biz burayı aldığımızda şu anda bulunduğumuz mekan kapalı bir durumdaydı ve içerisine çöp doldurulmuştu. Buradan 17 traktör çöp boşalttık. Buranın kapı ve pencereleri tamamen tuğla ile kapatılmıştı. Biz araştırdık, kapalı olan yerleri açacak birini bulduktan sonra açtırdık. Hakikaten burası harika bir yer oldu. Tabi bu bize bayağı maliyetli oldu. Çok pahalıya patladı ama çok güzel bir mekanın sahibi olduk. Gelen müşterilere buranın eskiden metruk bir bina olduğunu söylediğimizde çok şaşırıyorlar, burası çok güzel bir yer, burası nasıl kapatılır diyorlar" diye konuştu.

"Buraya gelen huzur buluyor"
Çiçek, müşterilerin mekanda huzur bulduğunu ifade ederek, "Gerçekten buraya gelen misafirlerimiz huzur bulduklarını söylüyorlar. Huzurlu bir ortam, dışarısı sıcaktan kaynarken burası buz gibi serin, hatta kimileri klima mı var diye soruyor. Halbuki doğal bir klima ile burası serin ve huzur veriyor. Sadece buranın restorasyonu için 200 bin lira masraf yaptık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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