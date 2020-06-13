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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İdlib şehidi 'Kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Suriye'nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristler tarafından zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda yaralanan daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Yolbağı Mahallesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib şehidi 'Kahrolsun PKK' sloganları ile son yolculuğuna uğurlandı

Suriye’nin İdlib bölgesinde 5 Haziran günü teröristler tarafından zırhlı ambulansa yapılan hain saldırıda yaralanan daha sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş İdris Mağat, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Yolbağı Mahallesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Yolbaşı Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Mardin Tuğay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, Midyat Belediye Başkan Vekili Şehmus Tural, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, kuvvet komutanları, kurum amirleri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Tören alanına bayrakları ile akın eden vatandaşlar, sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' şeklinde sloganlar atarak tekbirler getirdi.

"Mühim olan vatandır"
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehit babası Abdulcelil Mağat’a başsağlığı dileklerinde bulundu. Alpay, "Allah rahmet etsin, inşallah peygamberimize komşudur, makamı alidir, Allah sabrınızı arttırsın" dedi.
Bu sırada şehit babası Mağat ise "Mühim olan vatandır, Allah sizlerden razı olsun" şeklinde yanıt verdi.
Tören alanında Midyat Belediyesine bağlı ekipler ile Kızılay Midyat Şubesi gönüllüleri maske ve dezenfektan dağıttı.
Şehit İdris Mağat’a kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

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