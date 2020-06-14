Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Kaza, KızıltepeCeylanpınar karayolu üzerinde bulunan Işıklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü A.O. ile eşi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kazazedeler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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