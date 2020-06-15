Evinde yakaladığı yılanı doğaya bıraktı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaş evinde gördüğü yılanı yakalayarak doğaya bıraktı.

Yaz mevsimini başlamasıyla birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yılanlar tekrar ortaya çıkmaya başladı. Kızıltepe'ye bağlı Beşik köyünde yaşayan Şeyhmus Kaplan, evinde yılan gördü. Eliyle yılanı yakalayan Kaplan, evinden çıkardığı hayvanı doğaya bıraktı.

Mevsimin ilk yılanını yakaladığını ifade eden Kaplan, yılana zarar vermeden hayvanı evinden uzak bir yere bıraktığını söyledi.

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