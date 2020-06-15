Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından şehit ailelerine ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin Şube Başkanı ile Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Mardin Şube Başkanı ile Mardin Güvenlik Korucuları Şehit Ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Bedrettin Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 3 Nisan’da Nusaybin Bagok Dağında kalekol yapımında PKK’nın hain saldırısında şehit olan Mazlum Gözenoğlu ve 1 Haziran 2019'da Hakkari Çukurca’da çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Mehmet Sait Barış’ın ailelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Başkan Doğan, şehitlere ölü denilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, "Allah yolunda öldürülüp şehit edilenlere sakın ölü sanmayın.Bilakis onlar diridirler, Allah katında rızıklanmaktadırlar. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun ruhları şad olsun inşallah" dedi.

Şehit aileleri de Doğan ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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