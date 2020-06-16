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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ’de uzaktan öğretim yaz okulu başlıyor

İHA

Mardin Artuklu Üniversitesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenerek sorumlu derslerden başarısız olan öğrencilere, uzaktan öğretim yaz okulu uygulaması ile yeni bir fırsat sundu.

MAÜ’de uzaktan öğretim yaz okulu başlıyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, pandemi sürecinden olumsuz etkilenerek sorumlu derslerden başarısız olan öğrencilere, uzaktan öğretim yaz okulu uygulaması ile yeni bir fırsat sundu.
Derslerin uzaktan öğretim yolu ile online şekilde verileceği yaz okulu takvimini ilan eden Mardin Artuklu Üniversitesi, önkayıt başvurularının 1518 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Bu uygulamanın Mardin Artuklu Üniversitesi için bir ilk olduğunu belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, toplam 116 dersin açıldığı uzaktan öğretim yaz okulu uygulamasından Türkiye’de bulunan diğer üniversite öğrencilerinin de  faydalanabileceğini söyledi.
Online olarak yapılacak yaz okulu derslerinin 29 Haziran ve 14 Ağustos 2020 tarihlerinde uygulanacağını bilgisini  veren MAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili Öğr. Gör. Davut Yalçın, "Üniversitemiz yaz okulu derslerini almak isteyen öğrencilerin ön kayıt başvuru formunu 1518 Haziran arasında ilgili birime elden teslim etmeleri ya da  email adresine iletmeleri gerekmektedir. Ön kayıtlar esas alınarak açılması kesinleşen ders listeleri ise 22 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir. Yaz okulu kaydınız gerçekleşebilmesi için mutlaka 22 Haziran 2020 tarihli duyurumuzu takip etmeniz, yaz okulu harç ücretini yatırmanız ve gerekli kayıt işlemlerini zamanında yapmanız gerekmektedir. Üniversitemiz yaz okulundan ders alacak misafir öğrencilerin kendi üniversitelerinden Mardin Artuklu Üniversitesi yaz okulu dersleri için onay almış olmaları gerekmekte olup, öğrencinin herhangi bir belge ibraz etmesi istenmeyeceğinden bu konudaki sorumluluk tamamen misafir öğrenciye aittir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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