Midyat'taki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

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<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'si tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce, Midyat'ta özel hareket polislerinin de desteğiyle 'Şehit Emniyet Müdürü Tufan Kansuva Planlı Narkotik Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda; 3 kilo esrar, 489,96 gram bonzai, 36 extacy hap, 4,5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 bin 375 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-06-16 22:52:37<br>

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