Emniyet kemeri hayat kurtardı

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Mardin’in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak takla attı. Emniyet kemerinin hayat kurtardığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, MardinMidyat karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Çelik idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp yan yattı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralı Mehmet Emin Çelik olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in emniyet kemerini takması kazayı hafif yaralı olarak atlatmasını sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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