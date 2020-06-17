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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan köy muhtarı ağır yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Bahçecik köyü muhtarı Necat Öztemel, sulama kuyusunun arızasını giderirken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Öztemel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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