Mardin’de bir günde 3 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.



Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesiyle sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere birçok tedbir alındı. Vaka sayılarının azalması ve ölüm oranlarının düşmesiyle 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine geçilmesiyle birçok kısıtlama kalktı. Normalleşme ile birlikte kurallara uyulmamasından kaynaklı vaka sayısında ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Vatandaşların havaların ısınmasıyla birlikte korona virüsünün biteceği düşüncesine kapılması vakaların artmasına neden oldu. Mardin’de merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde korona virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.



Kentte bazı mahalleler karantinaya alınırken, maske takma zorunluluğu devam ediyor.

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