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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

73 yıl boyunca 6 metrekareye sığdırdığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

DHA

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, saat tamirciliği yapan ve bu yolla 9 çocuk yetiştiren Abdulkadir Dursun Güngörür (80), babasından öğrendiği mesleğini 6 metrekarelik dükkanında 73 yıldır sürdürmeye çalışıyor. Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde oturduğu evinin 6 metrekarelik alanına duvar örerek dükkana çeviren Abdulkadir Dursun Güngörür, 7 yaşındayken babasının yanında başlayarak öğrendiği ve 2'si kız 9 çocuk yetiştirdiği saat tamirciliğini ileri yaşına rağmen sürdürüyor. Mesleğini öğrettiği çocukları İstanbul'da yaşayan ve 2 sene önce ikinci eşini kalp krizinden...

73 yıl boyunca 6 metrekareye sığdırdığı mesleğini yaşatmaya çalışıyor

<br>Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde, saat tamirciliği yapan ve bu yolla 9 çocuk yetiştiren Abdulkadir Dursun Güngörür (80), babasından öğrendiği mesleğini 6 metrekarelik dükkanında 73 yıldır sürdürmeye çalışıyor.<br>Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde oturduğu evinin 6 metrekarelik alanına duvar örerek dükkana çeviren Abdulkadir Dursun Güngörür, 7 yaşındayken babasının yanında başlayarak öğrendiği ve 2'si kız 9 çocuk yetiştirdiği saat tamirciliğini ileri yaşına rağmen sürdürüyor. Mesleğini öğrettiği çocukları İstanbul'da yaşayan ve 2 sene önce ikinci eşini kalp krizinden kaybettiği için de yalnız yaşamak zorunda kalan Güngörür, meslek aşkı sayesinde ayakta durduğunu söyledi.<br>'ARAÇ KUMANDASI TAMİR EDİNCE EKMEĞİM ÇIKIYOR'<br>Saatlere eskisi kadar rağbet olmadığı için şimdilerde araç kumandaları da tamir ettiğini belirten Güngörür, "Benim gençliğimde ekseriyet kol saatleri kurmalı ve otomatikti. Şimdi araba kumandalarını tamir ediyoruz. Ekmeğimi bundan çıkarıyorum. Ayda 4-5 bin TL elime geçiyor. Bunlar araba anahtarlarıdır. Pilleri takıyorum, cihazlarını takıyorum, entegre ve bobinlerini yapıyorum. Saat tamirciliği azdır. Fakat araba kumandalarını yapınca, ekmeğim çıkıyor. Sanatımı daha da ilerletmek istiyorum" dedi.<br>'YAPTIĞI SANATTAN MEMNUNUZ'<br>Güngörür'den saat almaya gelen eczacı Saddettin Abak, "İşini layıkıyla yapan bir insan. Saat lazım olduğunda veya arıza olduğunda hep buraya geliyoruz. Kendisine güveniyoruz. Yaptığı sanattan memnunuz" diye konuştu.<br>Duvar saatini tamir ettirmeye gelen Ahmet Bademci (68) de, "30 yıldır kullandığımız duvar saati bozulmuştu. Tamir etti. Allah razı olsun" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ<br>2020-06-18 09:45:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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