HDP´de istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti´ye geçti

<br>Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde HDP´li 3 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek AK Parti´ye geçti. Meclis Üyesi Havva Balcı Akgül, HDP´de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini söyledi.<br>Midyat ilçesinde 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP´den Midyat Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman, yaklaşık 9 ay önce partilerinden istifa etti. bağımsız olarak görevlerini sürdüren 3 isim, AK Parti Meclis Üyeliğine geçti. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış´ın katılımıyla Midyat Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu´nda düzenlenen törenle Havva Balcı Akgül, Bedii Alğaç ve Adnan Ağırman'a rozetleri takılarak AK Parti Belediye Meclis üyeliğine kabulleri gerçekleştirildi.<br>Törende konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, seçildikleri günden beri Midyat´ta parti ayırımı yapmadan hizmet ettiklerini ifade ederek, "Seçildikten sonra, `Ben herkesin belediye başkanı olacağım´ demiştim. Bunu tüm meclis üyelerimizle beraber yapmaya devam ediyoruz. 3 belediye meclis üyesinin katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletin partisi AK Parti´ye katılmakla bize güç verdiniz. Bundan sonra sizler de aynı haklara sahip olacaksınız. Hizmet alanında hiçbir zaman ayırım yapmadık. Örnek olarak Akçakaya Mahallesi hemen hemen tüm seçimlerde HDP´nin en çok oy aldığı bir mahalledir ama biz seçimden hemen sonra işe koyulduk ve bu mahallede altyapı ve kaldırım sorunlarını giderdik" dedi.<br>`HDP´DE ARADIĞIMIZI BULAMADIK´<br>HDP Belediye Meclis üyeliğinden istifa eden Havva Balcı Akgül, HDP´de aradıklarını bulamadıkları için istifa ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:<br>"Belediye meclisinde ilçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyorduk. Fakat parti ayırımı olduğu için kısmi bir ayrılık vardı. Bu yüzden işler düzgün gitmiyordu. AK Parti kimseyi ayırmadan siyaset yapmaktadır. Bağımsız olduğum 9 ay süresince Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin´in çok insancıl bir siyaset yaptığını ve Midyat´ın tüm kesimlerine hitap ettiğin, ayrım yapmadan hizmet ettiğini gördük. Siyasetin bu olduğuna karar verdik. Midyat halkı için bu yönetime karşı muhalefet yapmanın yeri olmadığını gördük ve AK Parti´ye geçmeye karar verdik. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın sevdası olan AK Parti´nin bir neferi olmakla gurur duyacağız. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım HDP´de aradığımızı bulamadık ve istifa ettik. Bize gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ederiz. Midyat halkı için hayırlı olmasını diliyorum." DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis İŞ<br>2020-06-18 19:58:27<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.